Seit Unternehmensgründung im Jahr 2003 sind wir der

Ansprechpartner der Immobilienbesitzer- und Käufer für sichere und reibungslose Projektabläufe. Mit einem Team versierter Handwerker gehen wir jede Aufgabe souverän mit dem Ziel einer qualitativ hochwertigen Umsetzung an. ProfilProfilnunmehr 10 erfolgreichen Jahren haben wir gezeigt, dass diese Arbeitsweise mit einer unkomplizierten und persönlichen Betreuung unserer Kunden die Basis unseres Erfolges ist.

Zu unseren handwerklichen Leistungen zählen Reparaturen, Umbau und Renovierung, Fliesen- und Natursteinarbeiten, Pflaster- und Gartengestaltung, die Erstellung von Küchen und Wohnräumen der unterschiedlichsten Wohnstile, Wandspachteltechniken, Badezimmer und Sanitärinstallationen.

Maurer- Beton- Schreiner und Dachdeckerarbeiten sowie der konstruktive Holzrahmenbau bilden eine weitere Grundlage für unser breites Leistungsspektrum. Wir bieten Ihnen individuelle und exklusive Design- und schmiedeeiserne Objekte, die wir nach Ihren persönlichen Wünschen und passend für Ihre Immobilie fertigen. Selbstverständlich koordinieren wir sämtliche Zoll- und Behördenleistungen und falls erforderlich, die Steuerung und Koordination weiterer Firmen. Bei Versicherungsschäden übernehmen wir die Korrespondenz und Bewertung inklusive der Erstellung von Gutachten. Natürlich beseitigen wir relevante Gebäudeschäden fachgerecht.

Wir mögen unsere Kunden und unsere Arbeit.

Mit Respekt der Sache gegenüber gehen wir ans Werk. Grund für unseren Erfolg ist die Übernahme von Verantwortung; unseren Mitmenschen unserer Umwelt und unserem Auftrag gegenüber. Wir sind der Überzeugung das Gradlinigkeit, Ehrlichkeit und Loyalität uns weiterbringen. So funktioniert La Casa seit über 10 Jahren. Deshalb arbeiten wir mit ausgeprägter Handwerkskunst, dem Sinn für das Wesentliche und einem stimmigen Gesamtauftritt. Das Ergebnis: Häuser, Wohnräume und alles was dazugehört in einem perfekten Erscheinungsbild. So gewinnen wir zufriedene Kunden. Getreu dem Motto “Wir sind da wo der Kunde uns braucht“ sind wir europaweit für unsere Kunden tätig, wenn es um Instandhaltung, Modernisierung, Umbau, oder Erweiterung von Wohnräumen geht.

Wir können sehr viel – aber nicht alles.

Durch die Kooperation verschiedener Handwerksunternehmen wie Dachdecker, Zimmereien, Maurer- und Elektrobetriebe sind wir in der Lage, Arbeiten die über unsere eigenen Kompetenzen hinausgehen, in zuverlässiger Ausführung anbieten zu können. Renommierte Ingenieure unterstützen uns bei der Durchführung der Projekte.

Wir sind nicht irgendwer. WIR sind IHRE Handwerker! Unser Erfolg kommt nicht von ungefähr. Sondern von ganz genau!

Ihr Markus Heep