Rolf und Franz - eine Freundschaft und die Geschichte einer Leuchtenkollektion

Franz hatte eine Idee. Die Idee von einem ganz einfachen, liebenswerten Produkt, welches das wohnliche Umfeld bereichert und einen charmanten Gegenpol zu unserer übertechnisierten Welt darstellt. Mit dieser Idee ging er lange schwanger und hatte auch schon eine formale Vision, aber das Baby wollte noch nicht so ganz auf die Welt kommen. Also erzählt er es irgendwann mal seinem Freund Rolf, dessen Job es ja immerhin ist, Dingen eine schöne Form zu geben. Rolf war sofort hochbegeistert und hat sich gleich an die Ausarbeitung gemacht. Mit seiner Erfahrung konnte er es natürlich nicht bei einer Leuchte belassen, sondern hat eine ganze Kollektion entworfen. Schnell war die Frage des Materials geklärt -Karton. Jedem vertraut, angenehm warm, ästethischweiß, gut zu verarbeiten und obendrein ökologisch. Jetzt kam die spannende Phase des probierens und austüfftelns. Wie verbindet man die Teile, wie wie wird ein stabiler Körper daraus, wie entwickelt man eine schöne Lichtverteilung, wie kann man quasi alles mit dem Werkstoff Papier lösen, was ist noch damit machbar... bis hin zur Verpackung. Es waren viele Versuche, Muster, Tests nötig, bis die Leuchten ihre endgültige Form gefunden hatten. Natürlich gab es auch diverse Herausforderungen, aber die vielen lieben Menschen um uns herum, die genauso schnell von der Idee begeistert waren, gaben uns die nötige Unterstützung. Jetzt ist sie da - die him + her Leuchtenkollektion.