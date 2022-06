Stefania Andorlini wurde in Florenz, Italien, geboren, und lebte dort bis zu ihrem Universitätsabschluss. Seit 25 Jahren betreut sie in Deutschland Interior Design Projekte – von Lofts und Einfamilienhäuser über Büros bis zu Restaurants oder bed & breakfast in Florenz. 2000 machte sie sich als Interior Designerin selbstständig. Seit 2008 entwirft sie darüber hinaus sehr erfolgreich kleine Möbelserien und Unikate.