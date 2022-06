Das leidenschaftliche Spiel mit Licht und Schatten ist seit Anbeginn der Dreh- und Angelpunkt von Molto Luce, mit Firmensitz in Wels/Austria. Für die Licht-Macher ist Begeisterung, neben Produkt, Know-how und Lösungskompetenz, ein zusätzlicher und entscheidender Erfolgsfaktor.

Eine Idee. Ein Erfolg.

Schon von Beginn an hatte Firmengründer Fritz Eiber ein klares Bild seines Unternehmens vor Augen. Seine Liebe zu Italien und sein Interesse für modernes Design und gute Architektur haben ihn 1981 dazu inspiriert, Molto Luce zu gründen.

Grenzenloses Lichterlebnis.

Heute reichen die Lichtspuren von Molto Luce über die Grenzen Österreichs hinaus. Das Unternehmen beschäftigt 270 Mitarbeiter und hat sich als Anbieter von hochwertiger, designorientierter Beleuchtung sowie professioneller Lichtplanung als ausgezeichneter Projekt-Partner auch international etabliert. In Wels, Wien und München wird mit sehr modernen und großflächigen Schauräumen die Möglichkeit gegeben, die Welt des Lichts ganz nah zu erleben und sich von den neuesten Beleuchtungs-Trends inspirieren zu lassen.

Eigene Beleuchtungsserien werden seit 2002 in Weißkirchen/Austria entwickelt und gefertigt. Die jahrelange Erfahrung im Bereich anspruchsvoller Beleuchtung fließt in die Entwicklung der Produkte ein und garantiert so funktionale Lichtlösungen, die der Markt tatsächlich auch benötigt. Auch kunden spezifische Lichtlösungen wurden durch die eigene Produktion um ein Vielfaches einfacher und schneller realisierbar. Ein klarer Pluspunkt – vor allem im Objektgeschäft.

Individualität anstelle von Standardlösungen

Die Spezialisten von Molto Luce legen Wert auf maßgeschneiderte Individuallösungen. Ob Shop, Hotel, Restaurant, Wellness-Oase oder privater Wohnraum: ein gut durchdachtes, genau auf die Anforderungen ausgerichtetes Beleuchtungskonzept bietet viele Gestaltungsspielräume und kann Räume perfekt inszenieren. Es gilt eine Reihe von Faktoren zu beachten, wenn es darum geht, funktionales und dennoch optisch ansprechendes Licht zu schaffen. Mehr denn je, kommt auch dem Thema Energieeffizienz heute höchste Bedeutung zu. Moderne Technologien liefern hier beste Lösungsansätze.

Erfolg ist mehr als nur ein gutes Produkt.

Partnerschaftliches Handeln ist für erfolgreiche Projekte zu einem Muss geworden. Das enge Miteinander mit den Kunden, das professionelle Zusammenarbeiten und der

laufender Austausch mit Architekten, Planern und ausführenden Elektrikern sowie ein umfassendes Partnernetzwerk, langjährige Kundenbeziehungen und profunde Mitarbeiterausbildung schaffen großes Wissen, das in die Projekte einfließt und zu kreativen und funktionalen Lichtlösungen führt. Reibungslose

Schnittstellenkoordination und umfassende Entlastung des Kunden sind bei Molto Luce durch optimale Strukturen garantiert.

Licht ist eben nicht gleich Licht. Das weiß man bei Molto Luce für den Geschäftserfolg bestens zu nützen.