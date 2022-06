Wir sind ein unabhängiges Fachplanungsbüro für architektonische Lichtplanungen.

In unserem Team von Architekten, Ingenieuren, Technikern und Künstlern entwickeln wir fachübergreifende Lichtkonzepte, die sich in die jeweilige Architektursprache integrieren. Durch die Verbindung von gestalterischer Planung, technischer Beratung und der praktischen Umsetzung entstehen in enger Zusammenarbeit mit anderen Gewerken innovative Lichtlösungen.

Unser Anspruch ist es bei Tages- und Kunstlichtplanungen, im Innen- und Aussenraum, das Spannungsfeld von Licht und Schatten sichtbar und erlebbar zu machen, Licht ist die Energie mit der wir Architektur wahrnehmen.