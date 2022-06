**** Aus Perspektive eines Kunstschmiedes gibt es für Tore, Geländer, Zäune, Möbel, Fenstergitter etc. unendlich viele Designmöglichkeiten. Die Kunstschmiede "Elements" ist darauf spezialisiert, in enger Abstimmung mit ihren Kunden Konzepte zu entwickeln und Werke zu schaffen, die passgenau den Wünschen ihrer Kunden entsprechen, in funktionaler und in ästhetischer Hinsicht. **** Kunstwerke tragen zweifelsohne dazu bei, Wohn- und Arbeitsumwelten nach den individuellen Vorstellungen dekorativ zu gestalten und diesen eine besondere Atmosphäre zu verleihen. Die Kunstschmiede "Elements" verfügt sowohl über ein reichhaltiges Portfolio an Kunst für den Innen- wie für den Außenbereich, welches direkt über den Inhaber Mark Prouse oder über eine der Galerien erhältlich ist, als auch nimmt sie Auftragsarbeiten entgegen (Skulpturen aus Schmiedeeisen, Bronze, Kupfer, Messing etc).