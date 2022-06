DFROST ist die Retail Identity Agentur rund um den Point of Sale. Ob Marken oder Räume, ob ganze Stores oder ausgewählte Flächen – überall, wo Erlebniswelten und Identität kreiert werden sollen, schaffen die Brand Companions in interdisziplinären Teams innovative, punktgenaue Retail-Lösungen für eine erfolgreiche Inszenierung von Produkten und Marken am Ort der Kaufentscheidung.

Der Leistungsbereich, der 2008 von Nadine Frommer und den Brüdern Christoph und Fabian Stelzer gegründeten Stuttgarter Agentur, gliedert sich in die Disziplinen Retail Window Display, Visual Merchandising, Retail Architecture, POS Events, Visual Communication und Digital Solutions.

Dabei wird über alle Kanäle hinweg von der Beratung und Konzeption über die Produktion bis hin zur Logistik und Umsetzung jeder Schritt zentral gesteuert. So entstehen in sich stimmige Retail-Inszenierungen, die nicht bloß gesehen, sondern gefühlt und mit allen Sinnen wahrgenommen.