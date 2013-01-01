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    CTP - CARGO|TRANS|POOL
    RITTERSAAL | SCHLOSS GÖDENS, team licht team licht Einkaufscenter
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    RITTERSAAL | SCHLOSS GÖDENS

    TEAM LICHT BILDET MIT SEINER PROFESSIONELLEN LICHTPLANUNG DIE SCHNITT- STELLE ZWISCHEN GESTALTUNG MIT LICHT UND DER LICHT- TECHNISCHEN KOMPONENTE. INSZENIEREN | ATMOSPHÄRE SCHAFFEN | INHALTE VERMITTELN - DIES HAT FÜR UNS OBERSTE PRIORITÄT.

    LICHT IST UNIVERSELL. IN ALLEN LEBENSSITUATIONEN HAT LICHT GROSSEN EINFLUSS AUF UNSER WOHLBEFINDEN. ES IST DER AUSGANGSPUNKT UNSERER ARBEIT. OB IM PRIVATEN ODER ÖFFENTLICHEN BEREICH - ARCHITEKTONISCH ALS AUCH INNENARCHITEKTONISCH | TEMPORÄR ODER ZUKUNFTSWEISEND - DIE VIELFALT DER BEREICHE IST UNERSCHÖPFLICH.

    UNSERE INDIVIDUELLEN LICHTKONZEPTE SIND INNOVATIV UND DEN SPEZIELLEN RAUM- NUTZUNGEN ANGEPASST. DARÜBER HINAUS SIND ENERGIEEFFIZIENZ, WIRTSCHAFTLICHE NACHHALTIGKEIT UND WARTUNGSFREUNDLICHKEIT IM PLANUNGSPROZESS INTEGRIERT.

    UNSER ZIEL IST ES, LICHT MIT DER ARCHITEKTUR VERWACHSEN ZU LASSEN. HIERFÜR STREBEN WIR EINE LICHTÜBERGREIFENDE ZUSAMMENARBEIT VON BEGINN DES PLANUNGSPROZESSES AN.

    DIE ANGENEHME UNAUFDRINGLICHKEIT UNSER BELEUCHTUNGSKONZEPTE IST UNSER SCHLÜSSEL ZUM ERFOLG. DIESEN WEG SETZEN WIR FORT FÜR EIN BESSER WIRKENDES LICHT AUF INDIVIDUELLER, ÄSTHETISCHER, FUNKTIONALER UND ÖKONOMISCHER EBENE.

    Leistungen
    • * LICHTPLANUNG FÜR PRIVATE & ÖFFENTLICHE ARCHITEKTUR IM INNEN- & AUSSENBEREICH * LEISTUNGSPHASEN NACH DER HONORARORDNUNG FÜR ARCHITEKTEN U. INGENIEURE (HOAI) * LICHTGESTALTUNG | CORPORATE LIGHT * BERATUNGS- & GUTACHTERFUNKTION FÜR BAUHERREN
    • INVESTOREN & PRIVATPERSONEN * VORTRÄGE & BERATUNG VORORT * WIRTSCHAFTLICHKEITSBERECHNUNGEN & ENERGIEBILANZEN FÜR BELEUCHTUNGSANLAGEN * SONDERLEUCHTENENTWICKLUNG
    Einzugsgebiete
    • Hamburg
    • National und International
    Auszeichnungen
    DER DEUTSCHE LICHTDESIGN-PREIS 2013 KATEGORIE | ÖFFENTLICHE BEREICHE – INNENRAUM PROJEKT | GOOGLE FOYER – HAMBURG
    Adresse
    Weidestraße 128
    22083 Hamburg
    Deutschland
    +00494033421382 www.teamlicht.de
    Impressum

    team licht
    EINZELUNTERNEHMEN

    GESCHÄFTSFÜHRER DIPL.-ING. LIGHTING DESIGN HAUKE GIESECKE

    UMSATZSTEUER-IDENTIFIKATIONSNUMMER GEMÄSS § 27A UMSATZSTEUERGESETZ | DE 258 338 037

    Bewertungen

    Berni
    Alles ok
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    Rosario NT
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    Vor fast 4 Jahren
    Georg Balbier
    Gut
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