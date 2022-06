Dipl.Ing. Rudolf Lamprechtgeboren 1946 in Wien.Architekturstudium an der TU Wien (1964-72).Mitarbeiter im Atelier Prof.Hollein (1969-74),und beim Lichtplaner Hans Theo von Malotki in Köln (1974-79).Seit 1979 freischaffender Architekt und Konsulent für Lichtplanung in Wien, bis 2003 Ziviltechniker.Tätigkeitsschwerpunkte:neben verschiedensten Architekturprojekten bis 1999 (städt.Wohnbau, Revitalisierung, Schulbau), Lichtplanung für große Projekte im In- und Ausland, mit Schwerpunkt Museen und Ausstellungen. Außerdem weiterhin Ausstellungsgestaltung und Innenarchitektur. Consulting Staatspreis 1993 für die Beleuchtung des Kunsthist.Museums Wien.L E I S T U N G E N

Gebäudebeleuchtung: Kunstlichtplanung, Tageslichtplanung Außenbeleuchtung: Stadträume, Fassaden, etc. Produktentwicklung, Design