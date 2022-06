Das Auge ist nur ein kleines Fenster, durch das wir die Welt betrachten. Einerseits. Anderseits ist es ein großes Eingangstor zu unserem Herzen durch das wir von Außen beeinflusst werden. Zum Guten oder zum Schlechten. So sollten wir Menschen nie vergessen, dass all die Herrlichkeit mit der wir uns so gerne umgeben und uns daran erfreuen, vielleicht doch nur ein Abglanz von wahrer Schönheit ist. Der weise König Salomo drückte es in seiner unnachahmlich einfachen Art so aus: „Eine schöne Frau die töricht ist, ist wie der goldene Ring im Rüssel einer Sau“. Wenn der Glanz Von Gold und das Funkeln von Licht nur zum Kaschieren von Mittelmäßigkeit dienen, dann habe ich mein Ziel als Designer von hochwertiger Qualitätsware verfehlt. Aus diesem Grunde sehe ich mich dem Berufsstand der Leuchtenbauer gegenüber verpflichtet, dem importbedingten Preiswahnsinn entgegenzutreten und den gehypten, wertlosen Ramsch mit stilvoller Werthaltigkeit zurückzudrängen. Ich denke nicht, dass dieser Kampf auf breiter Front zu gewinnen ist, aber so lange es noch Menschen gibt, die Exklusivität und individuell abgestimmtes dekoratives Licht wertschätzen, so lange gilt es, diese zu suchen und sich von diesen finden zu lassen.