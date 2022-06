Das Architekturbüro

BROSIG + MENGEWEIN UND PARTNER DIPL.-ING., FREIE ARCHITEKTEN, BDA wurde 1990 durch die Architekten Hans-Georg Brosig und Lutz Mengewein gegründet. Sitz ist Dessau in Sachsen–Anhalt. Eine weitere Niederlassung befindet sich in Halle (Saale). Das Büro arbeitet seit dieser Zeit kontinuierlich mit mehreren angestellten Architekten, Ingenieuren und Bauzeichnern -aktuell 6 Mitarbeiter, aber auch in interdisziplinären Teams an individuellen Lösungen in Hochbau- und Innenraumplanungen in der Verantwortung eines Architekten Allen Bauten und Projekten ist ein ganzheitlicher Planungsansatz gemeinsam, der hohe Funktionalität, architektonischen Anspruch und ökologische Nachhaltigkeit miteinander verbindet. Konkret ist unser Büro mit der Planung, Bauleitung und Überwachung der Realisierung von Hochbauobjekten unterschiedlicher Gebäudekategorien befasst. Besonders sind das Gebäude des Gesundheitswesen, Bauten der sozialen Betreuung von Menschen in unterschiedlichen Lebensabschnitten wie Kindergärten, Schulen und Senioreneinrichtungen zu nennen, aber auch Büround Verwaltungsgebäude aller Fachrichtungen und Schwierigkeiten sind Bestandteil der langjährigen Tätigkeit des Architekturbüros. Einen gewissen Anteil der Architektenleistungen und genannter Gebäudekategorien steht im Kontext mit denkmalgerechter Restaurierung, Modernisierung und Umnutzung von bestehenden Gebäuden. Die interdisziplinäre Team- und Zusammenarbeit auch mit weiteren beteiligten Architektur- und Ingenieurbüros, Fachingenieuren für Statik und Tragwerksplanung, Haustechnikern aller Fachgebiete sowie auch und besonders unter Einbeziehung der Bauherrn und Nutzer, sind prägend für unsere erfolgreiche Planungen.