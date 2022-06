HANDMADE LIGHTINGS FROM GERMANY

Seit 1964 werden in unserem Familienunternehmen in Südlohn Leuchten und Schmiedearbeiten von höchster Qualität hergestellt.Die Marke ROBERS steht für Tradition, Nachhaltigkeit und zeitlose Gestaltung.Leuchten und Schmiedearbeiten werden in unserem Haus entwickelt und in sorgfältiger Handarbeit geschmiedet so, daß jedes Stück zu einem Unikat wird und wir auf persönliche Kundenwünsche eingehen können.Wir verwenden ausschließlich hochwertige Materialien und Rohstoffe. Alle Gläser sind mundgeblasen und werden für uns von Glaskünstlern in Deutschland, in Italien und auf Hawaii hergestellt.