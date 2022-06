Räume für Weiterentwicklung.

Neue Situationen erfordern neue Ideen. Nachwuchs, Partner, Ortswechsel. Neue Kunden, Gäste, Besuchergruppen. Das alles verändert die Ansprüche an Räume. Wird mehr Ruhe gebraucht oder mehr Lebendigkeit? Inspiration, Impulse? In welcher Lebensphase befinden Sie sich? Was benötigen Sie? Ihre Kunden, Gäste, Besucher? Diese Überlegungen sind zentral für Raumkonzepte von Julia Mittmann. Ebenso das Verständnis, dass jeder Raum speziellen Funktionen folgt. Schließlich möchten Sie nicht nur schöne Räume – sondern solche, die Sie und Ihre Ziele voll und ganz mittragen.

Dabei folgt Julia Mittmann den Grundsätzen von "Weniger ist mehr", "Konzentration auf das Wesentliche" und nutzt Wohnpsychologie und Feng Shui zur Feinabstimmung. So entstehen pragmatische Raumkonzepte und mobiliare Einzellösungen, die durch Helligkeit und Klarheit bestechen, sich immer an persönlichen Vorlieben orientieren und jederzeit ausbauen lassen.