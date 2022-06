KUNSTLICHT entwickelt, produziert und vertreibt innovative und hochwertige Leuchten und Lichtsysteme. Ziel des Unternehmens ist es, Leuchten herzustellen, die sich in individuelle Baukörper einfügen, die alles ins rechte Licht rücken und mit der Architektur perfekt harmonisieren. Durch die große Flexibilität können auch Sonderleuchten erzeugt werden, die es Planern und Architekten ermöglichen, sich individuell baulicher Anforderungen, Funktion und Erscheinung der jeweiligen Objekte anzupassen. Auch in Zukunft will KUNSTLICHT mit innovativer Lichttechnik, enger Zusarnmenarbeit mit der Fachwelt neue Ideen für zukunftsweisende Lichtlösungen entwickeln.