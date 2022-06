Licht ist ein kreatives Medium - vielleicht das Kräftigste von allen - weil wir den Grossteil unserer Umgebung durch unser Augenlicht wahrnehmen und weil unsere Art zu sehen und unser Empfinden davon abhängt, wie Dinge beleuchtet sind.

Wir bringen Licht in jeden Raum Wir gestalten Licht, wir gestalten Leuchten. Wir bündeln, führen und platzieren Licht. Von uns beleuchtete Räume bieten optimales Licht am richtigen Platz und stimulieren damit Emotion und Leistungsbereitschaft. Wir geben dem Licht Gestalt Unsere Entwickler folgen einem genau definierten Prozess und entwickeln schrittweise Leuchten von der Gestaltung bis zur Serienreife. Wir setzen hohe Ansprüche an Form, Lichtqualität und Langlebigkeit unserer Produkte. Wir stehen für Qualität In unserem akkreditierten Lichtlabor überprüfen wir alle photometrischen Kenndaten wie der Lichtverteilung, des Leuchtenwirkungsgrades und der absoluten Lichtströme. Ebenfalls kontrollieren wir die elektrische und mechanische Sicherheit, sowie die Temperatur und die elektromagnetische Verträglichkeit. Wir planen und beraten Unsere Lichtplaner erarbeiten und gestalten zusammen mit unseren Kunden bedürfnisgerechte und normenkonforme Lichtprojekte. Zur Visualisierung und zur Darstellung der numerischen Kenndaten setzen sie dazu die modernsten Werkzeuge ein. Sie stehen unseren Kunden für alle Fragen zur Technik und zur Lichtgestaltung zur Verfügung. Wir sind einer der führenden Schweizer Lichtproduzenten Mit unserer hochmodernen und leistungsfähigen Produktionsinfrastruktur sind wir in der Lage sowohl Standardprodukte als auch Sonderleuchten zu fertigen. Unsere umfangreichen Lagerkapazitäten garantieren eine zeitgerechte Lieferung. Auf die sich schnell wandelnden Marktbedürfnisse reagieren wir dank Wissen, Erfahrung und Kreativität. In unserem Werk in Tuggen verarbeiten wir jährlich 700 Tonnen Aluminium und Aluminiumprofile, 100 Tonnen Stahl sowie 30'000m2 Acrylglas. Diese Materialien behandeln wir in unserer Produktion sorgfältig und umweltgerecht. Alle Prozesse sind aufeinander abgestimmt und genügen höchsten ökologischen Anforderungen. Wir stehen zum Werkplatz Schweiz Tulux basiert auf Innovationsgeist und hoch entwickelten technologischen Fähigkeiten. Unsere Markenprodukte entstehen ausschliesslich in der Schweiz. Als Familienunternehmen leisten wir somit einen Beitrag zur nachhaltigen Sicherung des Lebens- und Arbeitsraumes Schweiz und unserer 200 Mitarbeiter.