Die GLOBO Handels GmbH wurde im Jahr 1998 mit Hauptsitz in Österreich gegründet. Von hier aus werden Kunden in ganz Europa beliefert. Das Kerngeschäft des Unternehmens ist die Entwicklung und der weltweite Vertrieb dekorativer Wohnraumbeleuchtung. Die Produkte werden derzeit in mehr als 50 Länder weltweit versendet. Zu den wichtigsten Vertriebspartner zählen: Möbelhäuser, Baumärkte, der Fachhandel für Leuchten sowie Handelsketten und regionale Distributeure. Die Firma Globo gehört zu den führenden Leuchtenhändlern Europas.