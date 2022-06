In meinen Augen ist Innenarchitektur etwas sehr Persönliches und Individuelles – insbesondere wenn es sich um die Gestaltung von Privaträumen handelt. Ein geschmackvolles Haus ist noch kein Zuhause...

Erst wenn die Auswahl von Farbe, Material und Möbeln aufeinander abgestimmt ist, ohne das Gesamtergebnis aus den Augen zu verlieren, entstehen Wohn-Räume. Durch eine stimmungsvolle Beleuchtung oder eine Neuordnung der Raumelemente zum einfallenden Tageslicht kann ein komplett neuer Raumeindruck entstehen.

Bei diesen Entscheidungen stehe ich Ihnen kompetent zur Seite und zwar genau in dem Umfang, den Sie sich wünschen.

Mit großem Elan und einem Blick fürs Detail entwerfe ich neue Raumkonzepte oder optimiere Ihren Bestand. Dabei begleite ich Sie von der Idee bis hin zur hochwertigen Realisierung und beziehe Sie in jeder Planungsphase in den Gestaltungsprozess mit ein.

Ob Sie aus Gastronomie, Retail, Gesundheitswesen oder Hotelbranche kommen – mit Kreativität, Präzision und einer ganzheitlichen Denkweise finden wir sicher gemeinsam eine Lösung!

Ihre Alexandra Lichters