stockwerk3 - dafür stehen wir täglich um 7:00 Uhr auf...

stockwerk3 entwirft und produziert Möbel, Leuchten, Inneneinrichtungen und entwickelt Raumlösungen für individuelle Bedürfnisse.

stockwerk3 – die Kollektion

stockwerk3 bietet eine umfassende Kollektion von Leuchten, Möbeln und Accessoires an. Alle Teile werden ausnahmslos in der Schweiz in kleinen Auflagen oder nach Mass gefertigt und montiert. Die Kollektion ist im ausgesuchten Schweizer Fachhandel erhältlich. Alle Artikel sind meist ab Lager oder aber in wenigen Wochen lieferbar. stockwerk3 hat sich in den letzten Jahren einen Namen gemacht mit Leuchten, deren Energieeffizienz, Design und Funktionalität von verschiedenen namhaften Institutionen europaweit mit Preisen und Auszeichnungen geehrt worden sind. Diese bedeutenden Anerkennungen sind Ansporn für immer neue, frische und ungewöhnliche Ideen im Wohnbereich. Das Atelier von stockwerk3 ist bekannt für seine anspruchsvollen, technisch und gestalterisch hoch stehenden Wohnideen. Das Gestalterduo bearbeitet auch ganzheitliche Raumkonzepte im Wohn- und Geschäftsbereich, welche mit viel Liebe zum Detail vom ersten Skizzenstrich bis hin zur feierlichen Übergabe alles beinhalten, was zur Erhöhung der Lebensqualität vonnötenist. Die Kundschaft von stockwerk3 (ob privat oder öffentliche Hand) schätzt Kompromisslosigkeit hinsichtlich Qualität, Funktionalität und Ästhetik.

stockwerk3 - die Projekte

stockwerk3 bietet Konzept, Gestaltung und Produktion bzw. Produktionsbegleitung aus einer Hand. Das Wissen und die Erfahrung aus der Entwicklung und Produktion der eigenen Kollektion wird hier gezielt eingesetzt. In Zusammenarbeit mit den Auftraggebern, meist Architektur-, Lichtplanungsbüros oder der öffentlichen Hand entstanden bereits verschiedene Arbeiten im Bereich Beleuchtung, Innenarchitektur und Produktentwicklung.