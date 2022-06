Nissen & Wentzlaff Architekten (NW) besteht aus an die 40 MitarbeiterInnen in Basel und an den Standorten der örtlichen Bauleitungen. Das Team setzt sich aus Architekten mit Hochschulabschluss und erfahrenen Projektmanagern und Bauleitern zusammen. In methodisch aufgestellten Formationen wirkt es international mit den jeweiligen Planungspartnern.

Ein Hauptanliegen von NW ist das Zusammenführen der vielfältigen Anforderungen zu einer einfachen, sinnlich erfahrbaren Gestalt. Dabei bearbeiten sie alle Projektphasen von der Vorentwurfsplanung bis zur Detail- und Ausführungsplanung, Bauleitung und Endabrechnung mit der gleichen Sorgfalt und Bearbeitungstiefe.

Ihr Tätigkeitsfeld umfasst komplexe Aufgaben im Bereich Stadtplanung und Architektur. Ein Grossteil dieser Aufgaben stammt aus Wettbewerbserfolgen.