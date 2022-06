Frey Küchenzentrum-Innenausbau GmbH in Kandel

Tradition verpflichtet! Wenn heute auf hochmodernen Fertigungsanlagen in Schweighofen aktuelle Innenausbauprodukte hergestellt werden, so erinnert man sich im Hause FREY gern an die Produkte, die man früher mühevoll von Hand gefertigt hat. Das war vor über 80 Jahren Gegründet wurde das Unternehmen 1933 als Schreinerei für Innenausbau in Schweighofen durch Otto Frey. “Wer gut sein will, muss Qualität liefern. Qualität in Arbeit, Produkt und Service,“ war die Maxime des aufstrebenden Unternehmens. Und so entwickelte sich die Firma kontinuierlich. In den Jahren nach Kriegsende setzte eine kräftige Aufwärtsentwicklung ein. 1968 übernahm Peter Frey den Betrieb und erweiterte die Produktpalette mit der Herstellung von Treppen, Türen, Einzelmöbel und mit dem Verkauf von Einbauküchen. Die folgenden Jahre waren durch beständigen Fortschritt gekennzeichnet. Um dem Anspruch des wachsenden Kundenkreises gerecht zu werden, wurde das Programm stetig erweitert. 1994 wurde mit einem neuen Ausstellungszentrum und einer Vergrößerung der Verkaufsfläche auf über 2.000 qm die Kompetenz deutlich verbessert und vergrößert. Durch den Einstieg der beiden Söhne Dieter und Jochen Frey in die Geschäftsführung, konnten nun zwei Standorte ausgebaut werden, zum einen die Produktion für Treppen in Schweighofen, zum anderen das große Ausstellungszentrum, mit Verbreiterung der Sortimente und Ergänzung weiterer Produktbereiche. Dem Kunden wird nun das komplette Programm für den Innenausbau in verschiedenen Stilrichtungen unter einem Dach angeboten. Vereinfachte Abwicklung und Koordination, perfekt auf den Kunden zugeschnitten, ist auch heute noch in Zeiten vielfältiger werdenen Anspruchs die weiterführende Maxime der Fa. Frey. Wir freuen uns deshalb sehr, auch in 2012 zum dritten mal in Folge als eines der besten Küchenstudios in Deutschland ausgezeichnet worden zu sein. Dies bestätigt unseren eingeschlagenen Weg, uns weiterhin modern, außergewöhnlich, aktuell und individuell aufzustellen und auszurichten. Es macht uns Stolz und dient uns gleichzeitig als Ansporn, weiterhin für unsere Kunden das Beste zu geben.