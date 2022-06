Licht bringt die Magie eines jeden Materials zum Vorschein und transformiert Raum und Architektur in einen Ort, welcher uns die Gegenwart spüren lässt.«

Die baur lichtplanung gmbhwurde 2012 von Peter Baur gegründet, der zu diesem Zeitpunkt bereits mehr als 16 Jahre in der Lichtbranche tätig ist. Das Team, bestehend aus Lichtplanern, Designern und Architekten, entwickelt und realisiert individuelle Beleuchtungskonzeptionen für die unterschiedlichsten Projekte und Bauvorhaben im mitteleuropäischen Raum. Über die Einzigartigkeit eines jeden Projektes hinaus sehen wir die unternehmerische Herausforderung gleichzeitig in der Qualität der Umsetzung. Im Austausch mit Architekten, Fachplanern und Bauherren erarbeiten wir neue Ansätze, schaffen gemeinsam Projektlösungen und treffen herstellerneutral eine optimale Produktauswahl. Je nach Planungsaufgabe werden zudem Leuchten projektspezifisch gestaltet, angefertigt und modifiziert. Erfahren Sie mehr über unsere Arbeitsweise in einem persönlichen Gespräch und besuchen Sie uns in der baur lichtbibliothek.