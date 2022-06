Artehaus steht für exklusives Wohndesign. Unsere Philosophie besteht darin, einzigartige Designobjekte für den repräsentativen Geschäftsbereich sowie für die private Sphäre mit höchsten Ansprüchen an Gestaltung und Individualität zu schaffen. Unsere Produkte vermitteln ein Stück Lebensfreude und –qualität.

Unsere Zusammenarbeit mit dem international bekannten Architekten und Designer Professor Bernardo Gomez-Pimienta ist Ausdruck unseres Anspruches mit den führenden Köpfen und Talenten der Branche zusammenzuarbeiten. Es handelt sich ausschliesslich um Objekte, die in aufwendiger Handarbeit hergestellt werden und bei denen vorzugsweise Naturstoffe zum Einsatz kommen. Alle Produkte werden einer rigorosen Qualitätskontrolle unterworfen. Technische und elektrische Komponenten werden in Deutschland entworfen und hergestellt, um den nationalen Vorgaben und Gesetzen gerecht zu werden. Artehaus betätigt sich auf zwei Arten auf dem Markt für exklusives Wohndesign: unsere hochwertigen Designobjektive werden über ein ausgewähltes Netz an Händlern und Partnern vertrieben. Gerne nennen wir Ihnen eine Bezugsquelle in Ihrer Nähe. Für Einrichtungsprojekte im privaten wie im geschäftlichen Umfeld arbeiten wir mit führenden Architekten und Designern zusammen, um individuelle Lösungen zu schaffen. Getreu unserem Motto: “bringing design visions to life”.