Stell Dir vor: Deine Möbel könnten sich an Dich, Deinen persönlichen Geschmack und Deine individuelle Wohn- und Raumsituation anpassen. Mit dem einzigartigen Design-Universum von form.bar ist das kein Problem.

Das Laboratorium für Architektur und Design Okinlab läutet mit der Designlinie form.bar eine Revolution in der Möbelbranche ein. Es bietet insbesondere individuell angepasste und ästhetisch ansprechende Möbel-Lösungen im Bereich der Innenarchitektur und der Raumausstattung an. Ob Gewerbefläche, Ausstellungsräume oder Privaträume – form.bar entwirft Möbel-Unikate wie Regale, TV-Möbel, Sideboards, Wohnwände und Tische mit einem unverwechselbaren organischen Schwung. Von der Planung bis zur Umsetzung ist form.bar der perfekte Partner für harmonische Raumkonzepte.

Ansässig in Saarbrücken arbeitet form.bar an der Schnittstelle zwischen Architektur, Design, Informatik und Forschung. Dabei spielt der Einsatz modernster digitaler Entwurfs- und Fertigungsmethoden eine zentrale Rolle. Die geschwungenen Möbel können online im preisgekrönten 3D-Konfigurator selbst gestaltet werden oder vom interdisziplinären Team an Designern und Architekten entworfen werden. Die Möbel werden stets von regionalen Meisterschreinern aus der näheren Umgebung des Kunden gefertigt und ausgeliefert.

form.bar bringt mit dem 3D-Konfigurator Funktionalität, Ergonomie und Ästhetik in Einklang. Die Natur und ihre Anpassung an sich ständig verändernde Bedingungen dienen als Inspiration. Daher bietet der form.bar-Konfigurator zahlreiche Optionen, um sein Möbelstück an die räumlichen Gegebenheiten im Wohnraum ideal anzupassen. Die organischen Formen und die lebendigen Schwünge wurzeln ebenfalls in den organischen Formen der Natur. Die Symbiose aus technischem Know-How und Bionik ermöglicht es komplexeste Anforderungen systematisch zu erfassen, zu vereinfachen und bei der Realisierung nachhaltig zu erfüllen.

Weitere Informationen unter form.bar.