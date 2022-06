Marius Schreyer Design konzipiert, entwickelt und realisiert in Zusammenarbeit mit Künstlern, Designern, Architekten und Fachplanern unterschiedlicher Disziplinen innovative Produkte und Produktsysteme, Interior Design für Wohn- und Arbeitsräume, Ausstellungen, Unternehmens- und Produktpräsentationen, Medien und Instrumente für Unternehmenskommunikation und Vertrieb. Marius Schreyer Design betreut anspruchsvolle Privat- und Geschäftskunden ebenso wie national und international tätige Unternehmen und Organisationen, die einen umfassenden Gestaltungs-, Beratungs- und Planungsservice in allen Leistungsphasen eines Projekts erwarten - von der Idee bis zur Realisierung in höchster Qualität.