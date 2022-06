lessing.produktgestaltung ist ein Düsseldorfer Unternehmen, das Accessoires, In- und Outdoor-Möbel und Leuchten entwickelt.

Der Designer macht sich Gedanken darüber, wo praktische und ausgefallene Ideen fehlen - und entwirft anschließend die Lösung. So entstanden zahlreiche Produkte für unterschiedlichste Anforderungen. Das was sie gemeinsam haben: Sie sind stets neuartig, innovativ und humorvoll.