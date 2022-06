Unser Büro ist seit über zwei Jahrzehnten spezialisiert auf:

- Lichtplanung und Leuchtenentwurf für Kirchen

- Beleuchtung von Gemeindezentren und Tagungsstätten

- Entwicklung von speziell für Sakralräume geeigneten Kirchenleuchten und energieeffizienten Sonderleuchten

- energieeffiziente Umrüstung und Aufrüstung von Kirchenbeleuchtungen nach der seit 1. September 2009 gültigen Ökodesign-Norm der EU-Verordnung 244/2009.

Bürophilosophie

Lichtplanung heißt für unser Büro, das richtige Licht am richtigen Ort zur richtigen Zeit in der richtigen Menge im Kirchenraum zu schaffen.

Wir entwerfen und entwickeln individuelle, multifunktionale Leuchten für jeden Kirchenraum, wenn es auf dem Markt keine geeigneten Standardleuchten gibt.

Wir planen herstellerunabhängig und lassen die von uns entworfenen Kirchenleuchten von verschiedenen, erfahrenen Leuchtenherstellern realisieren.

Wir gehen mit elektrischer Energie effizient um und entwickeln für jede Kirche eine wirtschaftliche und energieeffiziente Beleuchtung mit möglichst niedrigen Betriebskosten.

Wir rüsten ihre Kirche um auf energieeffiziente Lampen, die nicht vom aktuellen Glühlampenverbot betroffen sind.

Wir setzen intelligente Lichtsteuersysteme ein, um jeden Gottesdienst und jede Veranstaltung angemessen situations- und bedarfsgerecht zu beleuchten.

Wir entwickeln mit Ihnen gemeinsam Lichtszenen für alle Gottesdienste und kirchenmusikalischen Veranstaltungen, die dann von einem übersichtlichen Display oder Touch Panel problemlos abgerufen werden können.

Wir berechnen und visualisieren unsere Entwürfe mit den Lichtplanungsprogrammen DIALux und RELUX. Sie gewinnen dadurch bereits vorab einen Eindruck von der Lichtwirkung der geplanten Leuchten im Kirchenraum.

Wir finden Lichtlösungen auch für schwierige Bereiche im Kirchenraum, beispielsweise für historische Hochaltäre, Kanzeln mit Kanzeldeckel, Tauforte, historische Chorgestühle, Seitenaltäre, Heiligenfiguren, Orgelemporen. Wir planen in jeder Kirche situations- und bedarfsgerechte Konzertbeleuchtungen, jeweils an den Orten, wo Chöre und Orchester sich aufstellen, beispielsweise im Chorraum, auf den Stufen des Chorraumes zwischen Altar und erster Bankreihe, in der Vierung oder auf der Empore.

Wir beraten Sie auch zu einzelnen Fragestellungen oder in bestimmten Planungsphasen.

Wir beraten Sie bei der Steigerung des Tageslichteintrags in Ihrer Kirche und erarbeiten Lösungen zur Nutzung des kostenlos zur Verfügung stehenden Tageslichts.