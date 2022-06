Konzeptlicht ist ein unabhängig arbeitendes Lichtplanungsbüro. Es wurde 2006 in Berlin gegründet und bietet folgende Leistungen:

Kunstlichtplanung, Tageslichtplanung, Sonderleuchtenentwicklung, Eventbeleuchtung und Lichtinstallationen

Ob Lichtarchitektur oder die Entwicklung von individuellen Sonderleuchten – in allen Bereichen der Lichtplanung sind wir Ihr verlässlicher und kreativer Partner. Um Ihre Ideen optimal umzusetzen, arbeitet unser Team aus Lichtplanern und Produktdesignern Hand in Hand. Dabei profitieren Sie von unseren Erfahrungen aus Produktion, Lichttechnik und Kunstlichtplanung. Die daraus entstehenden Synergieeffekte fließen in alle Planungsschritte ein und ermöglichen die Realisierung maßgeschneiderter Lichtkonzepte.

Unser Tätigkeitsprofil umfasst alle Leistungsphasen der HOAI. Grundlagenermittlung, Vorentwurf, Entwurfsplanung, Ausführungsplanung und Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe Bauüberwachung und Objektdokumentation. Über die Leistungen der HOAI hinaus erstellen wir 3D-Visualisierungen mit fotorealistischer Darstellung der Lichtverteilungen, definieren wir Lichtsteuerungssysteme für Beleuchtungsanlagen und erstellen projektbezogene Lichtsteuerungsabläufe und unterstützen Sie bei der Ausarbeitung von Wirtschaftlichkeitsberechnung und bei der Durchführung von Lichtmessungen im Hinblick auf die Einhaltung der ASR und der DIN EN 12464-1. Unser Dienstleistungsspektrum im Bereich Sonderleuchten reicht von der Erstellung des Pflichtenheftes und Grundlagenermittlungen über die Klärung lichttechnischer Randbedingungen bis zum Erstellen der Werkplanungen. Auf Ihren Wunsch entwickeln wir auch Serienprodukte von der Definitionsphase bis zur Serienreife.