Schon immer fand ich es faszinierend, Dinge mit meinen eigenen Händen zu erschaffen. Nach meiner Bauleidenschaft mit bunten Holzklötzen im zarten Kindesalter lag die Entscheidung für das Schreinerhandwerk nahe. Schon zu Beginn entwickelte ich eine große Liebe zu den individuell hergestellten Möbeln und Innenausbauten. Ein schönes Gefühl, diese mit viel Liebe zum Detail von den Plänen zum Leben zu erwecken!

Meine nächste Station führte mich zu einem Büromöbelhersteller. Verantwortlich für die Bereiche Design und Innenarchitektur lernte ich, Räume ganzheitlich zu betrachten und zu planen. Vom Bodenbelag und der Wandgestaltung über die Innenausstattung bis hin zum Licht- und Farbkonzept gestaltete ich hochwertige Büroräume und individuelle Empfangsbereiche für unsere Kunden, so z. B. für Porsche und mehrere Banken.

Danach führte mich mein Weg in ein Architekturbüro. Bei unseren vielfältigen Bauprojekten wie Einfamilienhäuser, Anbauten oder Ausbauten war ich in alle Bauphasen involviert, sei es Planung, Ausschreibung oder Bauleitung vor Ort.

Im Laufe meiner unterschiedlichen Tätigkeiten kristallisierte sich heraus, dass mein Herz dafür schlägt, Menschen ihre individuellen Wohn(t)räume zu erfüllen. Dank meiner langjährigen Erfahrung in verschiedenen Bereichen von Gestaltung und Bau wagte ich deshalb 2001 den Schritt in die Selbstständigkeit.



Mich fasziniert an meiner Arbeit, Menschen ein Zuhause zu schaffen, in dem sie sich wohlfühlen und entfalten können. Dafür entwerfe ich Wohnkonzepte, die gleichermaßen durch modernes Design den Lebensstil der Menschen widerspiegeln und durch praktische Funktionen bestechen.