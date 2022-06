"Zuerst bauen Menschen Häuser, dann bauen Häuser Menschen." (Albert Schweitzer)

Das Leistungsspektrum eines Architekturbüros umfasst (meistens) alle Phasen gemäß HOAI (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure), also von der Grundlagenermittlung über die Entwurfs und Ausführungsplanung bis zur Bauleitung und Abrechnung).

Es geht durchweg um sehr unterschiedliche Anforderungen, die alle sehr handfeste Lösungsvorschläge erfordern. Sehr häufig ist der enge Kostenrahmen dominierend während der gesamten Bearbeitungszeit eines Projektes.

Und doch ist fast jedes Projekt mehr als die Erfüllung von Einzelaspekten. Nur wenn es darüber hinaus gelingt, dem Gebäude eine weitere – wesentlich weniger deutlich greifbare – Realität zu geben, ist die eigentliche Aufgabe der Architektur erfüllt. Genau hier liegt der Reiz des Berufes. Aber auch die Verantwortung, auf die Albert Schweitzer hinweist (siehe obenstehendes Zitat).



Jedes Projekt ist eine neue Herausforderung. Es gibt keine Schubladenprojekte. Die darf es schon deshalb nicht geben, weil es keine "Schubladengrundstücke" gibt. Jede Situation ist anders – eine andere Topografie, eine andere Umgebung, eine andere Himmelsrichtung, ein anderes Klima und ein anderer Nutzer. Architektur muss passen, nicht nur städtebaulich und gestalterisch, funktional und konstruktiv sowieso. Dies ist eine Grundvoraussetzung – das Pflichtprogramm sozusagen. Im Aufspüren und Ausnutzen der vorhandenen "Freiheiten" einer Situation liegt deren Reiz und Chance.



Architektur muss zeitgemäß und zeitlos sein. Das heißt, insbesondere im historischen Kontext soll erkennbar bleiben, in welchen Epochen die einzelnen Bauteile entstanden sind. Moderne Architektur muss die Möglichkeiten der Moderne nutzen und gezielt einsetzen, nicht historisierend auftreten. Nur so gibt es eine bauhistorische Entwicklung, die weitergeführt werden kann. Andererseits ist Architektur viel zu langlebig, um auf kurzfristige Gags und Moden zu setzen. Wenn diese längst wieder "out" sind kann man ein Gebäude nicht einfach "in die Ecke" stellen. Gute Architektur, die etwas "sagen" will ist immer einfach, nicht aufgeregt "geschwätzig". Dies wird in der Öffentlichkeit m. E. häufig verkannt. Hauptsache laut und bunt ist ein Motto, das zwar kurzfristig erfolgreich sein mag, im Bauen jedoch nicht angewandt werden darf, wenn man es mit der Verantwortung für die Umwelt und für die Menschen ernst meint.



Architektur wird aus sehr verschiedenen Blickwinkeln wahrgenommen – vom Übergeordneten, wo städtebauliche Grundstrukturen erkennbar sind bis zum Persönlichen, wo es um die haptische Qualität z. B. einer Türklinke oder eines Handlaufes geht. Die Durcharbeitung eines Projektes bis ins letzte Detail ist deshalb ein Grundsatz, der in meinem Büro sehr beherzigt wird. Ein gelungenes Detail ist wie ein Lebenselixier, das bei jedem Betrachten einen Teil seiner Wirkung verströmt...



Neben allen ideellen Werten spielt selbstverständlich das Bauen selbst mit all seinen Zwängen eine große Rolle im Büroalltag. Angefangen von der genauen Ermittlung und Einhaltung der Kosten bis zur termingerechten Abwicklung eines Bauvorhabens. Die Suche nach der sinnvollsten ganzheitlichen Lösung begleitet uns bei jeder einzelnen Entscheidung. Die Zusammenarbeit mit Fachleuten im Team gewährleistet den besten Erfolg.

Die Diskussion im Mitarbeiterkreis zwingt zur Auseinandersetzung, Überprüfung und Klarstellung des eigenen Ansatzes. Dies erfordert von allen einen ungeheuer hohen persönlichen Einsatz. Die Belohnung dafür sind zufriedene Bauherren, die mein Büro gerne weiterempfehlen.