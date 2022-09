Pragmatic Design® by studio michael hilgers





ungewöhnlich unkonventionell,

emotional erfinderisch,

kreativ kompakt,

nachhaltig nützlich.





Das Berliner Designstudio des Architekten Michael Hilgers beschäftigt sich neben der Entwicklung neuartiger Möbelkonzepte für die Büro-, Outdoor- und Küchenbranche bereits seit einer Dekade mit raumsparenden Lösungen für das kompakte Wohnen; der vielfach prämierte flatmate Sekretär gilt als wegweisender Klassiker des Wohnens auf begrenztem Raum.

...

Beside the development of new furniture concepts for the office, outdoor and kitchen industry, the Berlin based design studio of architect Michael Hilgers) has been developing space-saving solutions for the compact living for a decade now; the multi-award-winning flatmate desk is a pioneering classic for living in a limited space.