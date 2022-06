Wir stellen den Bauherren mit seinen Anliegen in den Mittelpunkt unserer Planung. Mit dem Bauherrn - sei es Einzelperson, Familie, Gemeinschaft oder Unternehmen - ist die Bauidee zu entwickeln. Diese verbindet alle Bedürfnisse, die sich aus der Bauaufgabe entwickeln. Nach der Maslowschen Bedürfnispyramide sind das sowohl die niederen physischen, wie auch die höheren seelischen und geistigen Bedürfnisse. Die daraus sich in einem künstlerisch, sozialen Prozess entwickelnde Architektur wird als wesensgemäße Gestalt der Bauaufgabe verstanden. Menschliche Tätigkeit ist, sobald sie über die Befriedigung der niederen Bedürfnisse hinaus geht, Kulturleistung. Architektur als geistige Leistung des Menschen ist somit kulturschaffend. In diesem Sinne ist Architektur Kultur - "archikult".