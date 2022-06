Seit dem Gründungsjahr 1864 stellen wir hochwertige Metallwaren her.

Aussenleuchtenhersteller sind wir seit den 50er Jahren. Damals haben wir uns auf die Herstellung von hochwertigen Leuchten konzentriert. Wir verstehen uns als Manufaktur. Alle Produkte, Leuchten und Lampen werden in unserem Werk in Fröndenberg, einer Kleinstadt am östlichen Rand des Ruhrgebiets, produziert. Wir konzentrieren uns auf Aussenleuchten, auf das Licht und die Leuchten oder Lampen für Haus, Hof und Garten. Unsere Aussenleuchten können mit LED Leuchtmitteln sogenannten Retrofits oder mit Energiesparlampen betrieben werden. Unser Aussenleuchtenkatalog zeigt unsere komplette Bandbreite an Lampen und Leuchten für Draußen am Haus und im Garten. Zur Herstellung unserer Produkte steht uns von der eigenen Aluminiumgießerei bis hin zum Maschinenpark mit Lasertechnik für die Verarbeitung von Edelstahl alles Nötige zur Verfügung. Dies gepaart, mit der jahrelangen Erfahrung unserer Mitarbeiter, macht uns zu einem Hersteller von echten Produkten Made in Germany.

Qualität Qualität hat bei unseren Produkten, Leuchten und Lampen oberste Priorität. Nur ausgesuchte Werkstoffe, die den zunehmenden Umweltbelastungen standhalten, werden bei uns verarbeitet. Dazu zählen unter anderem Aluminium, Messing, rostfreier Edelstahl, Kunstharzlacke, Silikatgläser und schlagfestes Acrylglas. Eine ständige Kontrolle garantiert, dass unsere Kunden lange Freude an ihren Albert-Produkten haben. Gerade diesen Qualitätsanspruch schätzen unsere nationalen und internationalen Kunden, Großhändler und Kommunen. Für Komponenten, die wir nicht selber herstellen, wie Gläser, Kunststoffe und elektrische Bauteile, haben wir qualitativ hochwertige Lieferanten aus Deutschland und Europa gefunden.

Design Das Design entsteht durch eigene Kreativität in unseren Köpfen sowie umfangreiche Markt- und Trendanalysen. So setzen wir in punkto Design regelmäßig Akzente. Wir bieten Ihnen Leuchten, Lampen und Metallwaren für das Gebäude in vielfältigen Designvarianten. Von historisch bis modern kann zu jedem Zweck und zu jedem Bauwerk das passende Produkt gefunden werden.

Farben Unsere Produkte, Leuchten und Lampen aus Aluminium lackieren wir auf Anfrage in den von Ihnen gewünschten Farben gemäß RAL- oder DB-Farbkarte. Bei den Standardartikeln gilt folgender Farbschlüssel:

60.… = schwarz-silber 62.… = Bicolor: Edelstahl / anthrazit oder silber / anthrazit 65.… = braun-messing 66.… = schwarz = RAL 9005 67.… = weiß-gold 68.… = weiß = RAL 9002 69.… = silber = RAL 9006

Sonderlösungen Aufgrund unserer hochqualifizierten Mitarbeiter unserer Entwicklungsabteilung, dem technischen Labor und der Konstruktion sind wir in der Lage, individuelle Lösungen für unsere Kunden zu entwickeln. Durch die eigene Produktion in unserem Hause können wir diese kurzfristig realisieren. Dies gilt nicht nur für modifizierte Lampenbestückungen oder Sonderlackierungen, sondern auch für Schriftzüge, Zeichen und Embleme bis hin zu kompletten Neuentwicklungen nach Ihren Vorgaben.

Preise Standort Deutschland und damit Made in Germany ist für uns eine der wichtigsten Geschäftsphilosophien. Durch konsequente Investitionen in neue Techniken haben wir eine schlanke und reaktionsschnelle Organisationsstruktur sowie effiziente Produktionsabläufe geschaffen, die es uns ermöglichen, Ihnen unsere Produkte, Leuchten und Lampen zu äußerst attraktiven Preisen anzubieten.

Sicherheit Die Leuchten dieses Kataloges sowie Sonderanfertigungen werden gemäß der europäischen Vorschriften EN 60 598 / VDE 0711 entwickelt und gefertigt. Die Leuchten sind geprüft oder zur Prüfung angemeldet. Dazu gehört auch die Festlegung der Lampenbestückung. Abweichungen von unseren Empfehlungen sollten mit uns besprochen werden. Werden unsere Produkte nachträglich von Dritten verändert, so gelten diese als Hersteller. Bitte beachten Sie, dass die Charakteristik von Kompaktleuchtstofflampen temperaturabhängig ist. Das Verhalten ist somit in Außenleuchten anders als in Leuchten in Innenräumen. Unsere Angaben der maximalen Oberflächentemperaturen im Glasmittelpunkt bei Bodeneinbauleuchten basieren auf dem Einsatz im Außenbereich (ta = 15 °C) nach EN 60598.

Planungen Wir beraten Sie gerne bei der Planung Ihrer Beleuchtungsanlage. Unter Berücksichtigung Ihrer Angaben für das Objekt in Form von Plänen und Art der Nutzung entwickeln wir für Sie individuell ein Beleuchtungskonzept. Für Ihre eigenen Planungen stellen wir Ihnen gerne Ausschreibungstexte, lichttechnische Daten und Bedienungsanleitungen zur Verfügung.

Wir freuen uns, Ihr Licht-Partner sein zu dürfen.