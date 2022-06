Kinder und Eltern mitten ins Herz treffen!

Das Kindermöbel-Versandhaus WOODLAND wurde 1993 gegründet. Schon innerhalb weniger Jahren hat die Firmengründerin Gabriele vom Hofe das Unternehmen zum unbestrittenen Qualitäts-Marktführer und Trendsetter im Segment "Abenteuermöbel für Kinder" gemacht. Eine konsequente Kundenorientierung führte dabei zu einer cleveren Produktpalette, die mit ihrem "mitwachsenden" Systemcharakter nicht nur den maximalen Kunden-Nutzen im Visier hat, sondern auch in punkto kindgerechter Gestaltung, pfiffiger Multifunktionalität und Design immer mehr junge Familien "mitten ins Herz" trifft. Hierbei kommen WOODLANDs Kunden die vielfältigen eigenen Verbrauchererfahrungen der Firmenleiterin Gabriele vom Hofe zugute, die sie selbst als Mutter mit ihren beiden Kindern gemacht hat. Gabriele vom Hofe hierzu: "Die damals am Markt erhältlichen Spielbetten entsprachen in der Kombination Preis-Leistungsverhältnis, Umweltfreundlichkeit, Funktion, Design und Sicherheit nicht meinen Vorstellungen. Also blieb mir damals nichts anderes übrig, als zusammen mit einer erfahrenen Schreiner-Crew selbst das ideale Spielbett zu produzieren". Der Grundstein für eine erfolgreiche Geschäftsidee war gelegt.