Es gibt viele Gründe, warum sich Menschen mit ihrem Fahrrad den Wohnraum teilen: Witterung, Platzmangel, Kriminalität, aber allen voran die Liebe zum eigenen Rad. Doch der Stellplatz an der Wand war nicht die Lösung und adäquate Alternativen nicht zu finden. Daher entwarfen Sebastian Backhaus und Leopold Brötzmann 2012 kurzerhand ihre eigenen Fahrradmöbel. Aus der Idee entstand das Berliner Designstudio MIKILI – Bicycle Furniture: das erste Möbellabel mit einem vielseitigen Angebot an Fahrradregalen für den Wohn- und Arbeitsraum.

MIKILI – Bicycle Furniture verbindet seit jeher die Leidenschaft und Kompetenz für urbane Fahrradkultur und zeitgemäßes Einrichtungsdesign. Hochwertige Materialien, präzise Verarbeitung und die Liebe zum Detail stehen dabei im Mittelpunkt. Neben den eigenen Produktlinien plant, gestaltet und produziert das Designstudio auch individuelle Lösungen für Kunden wie das renommierte Möbel- und Einrichtungshaus Magazin, den Fahrradhersteller Schindelhauer Bikes und das Designhotel 25hours Bikini Berlin.

In allen Arbeitsbereichen verfolgt MIKILI – Bicycle Furniture die Ansprüche an Design, Qualität und Nachhaltigkeit sowie die lokale Produktion in Berliner Werkstätten. Langfristige Partnerschaften mit Lieferanten und Produzenten gehören dabei zur Grundvoraussetzung wie die Leidenschaft für das Fahrrad.