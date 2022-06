IONDESIGN ist ein Studio für 3-dimensionale Gestaltung,von Anja Götz und Christoph Fleckenstein 1993 in Berlin gegründet. Heute arbeiten 7 Designer und Architekten für Auftraggeber in Deutschland und Europa. Unser Arbeitsspektrum erstreckt sich vom Product und Public Design, über Packaging, Exhibition und Interior Design bis hin zur Architektur.



Wir denken nicht in leeren und beliebigen Hüllen. Wir interessieren uns nicht für formalistische Eintagsfliegen, die den Betrachter nur einen "trendigen" Augenblick lang blenden.



Wir glauben an die Verantwortung der Gestaltung.