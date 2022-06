Isabel Heubl

ist eine junge und zielstrebige Designerin, die Funktionalität raffiniert mit Ästhetik verbindet. Ihre Produkte zeichnen sich durch viel Liebe zum Detail aus, was auch dazu führt, dass Formen, Funktionen und Materialien immer eine Einheit bilden. Isabel verfolgt den sogenannten „User Centered-Designansatz“, der den Benutzer in den Mittelpunkt stellt und es ihr so ermöglicht die Bedürfnisse und Wünsche ihrer Kunden zu verstehen und direkt umzusetzen. Somit schafft sie es „Emotional Design“ zu kreieren, das den Nutzer begeistert.

Isabel, die in Ulm und Aschau im Chiemgau aufgewachsen ist, entdeckte schon früh ihr Interesse an Design und so entschied sie sich als logische Konsequenz Product Design an der Falmouth University in Cornwall, England zu studieren. Diese Zeit in England hat Isabel nicht nur in Puncto Design weitergebracht, sondern sie auch zu einer unabhängigen und aufgeschlossenen Startup-Unternehmerin gemacht. Es war auch während ihrer Zeit an der Falmouth University, dass Isabel sich das erste Mal mit der Idee „ROCKY“ auseinander gesetzt hat.