Tradition, Handwerk und Innovation - wir inszenieren Naturstein!

Stein(t)räume und mehr by Ströhmann Steindesign - komponiert von Experten nach Ihren Vorstellungen - Bad, Spa, Wellness, Wohnen, Küche, Boden, Objekte, Möbel. Teilen Sie unsere Leidenschaft für Stein? Dann lassen Sie uns zusammen Ihren Wohntraum realisieren. Uwe Ströhmann und sein Steindesign-Team sind die Experten für schöne Räume. Wohnen mit Naturstein macht Ihre Räume zu einem ganz besondern Ort. Sei es mit Stein als Blickfang, als unauffälliger oder faszinierender Begleiter Ihrer Einrichtung, als Wohlfühl-Bad oder als robuster Küchenblock. Gehen Sie mit uns auf Entdeckungsreise. Für die Ausführung greifen wir auf unser Netzwerk aus Spezialisten zurück - für jeden Bereich koordinieren wir nach Abstimmung mit Ihnen den richtigen Partner. Freuen Sie sich auf Ihr neues Zuhause.

Wir stehen für höchste handwerkliche Qualität mit modernster Technik im Segment Naturstein - Oberflächen, Interior, Yachten & Bäder | Tendenza S und Dünnstein. Für die hochwertige Umsetzung von Projekten greift unsere Naturstein-Manufaktur auf die eigene deutsche Fertigung in Wallau zurück, Handarbeit inklusive. Natursteinarbeiten MADE IN GERMANY. Zusammen mit seinem weltweiten Lieferanten-Netzwerk ist Ströhmann so eine feste Größe für deutsche und internationale Naturstein-Projekte. Das mitten im Rhein-Main-Gebiet angesiedelte Unternehmen ist ein Familienbetrieb, der 1967 von Bodo und Ilse Ströhmann gegründet wurde und inzwischen von den drei Söhnen Michael, Uwe und Jörg geführt wird. Der Showroom zeigt in faszinierenden Naturstein-Szenarien Trends und Innovationen der Natursteinbranche. Besuchen Sie uns!

Öffnungszeiten der Ausstellung

Montag – Freitag: Besichtigung der Ausstellung und Naturstein-Beratung nach vorheriger Anmeldung!

Samstag 10.00 – 14.00 Uhr Ausstellung geöffnet

Telefon 06122 – 1701427 - steindesign@stroehmann.de