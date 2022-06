Als führender Anbieter von Kaminöfen setzt sich skantherm seit über 35 Jahren begeistert mit dem faszinierenden Element Feuer auseinander. Höchste Qualität in Design und Technik haben das Familienunternehmen mit Sitz in Oelde, Westfalen seitdem zu einem der Marktführer für moderne Kaminöfen in Deutschland und den europäischen Ländern gemacht. skantherm arbeitet von Anfang an eng mit international bekannten Designern zusammen. Besonders stolz ist man auf die vielfältigen Modelle, die im Laufe der Zeit zu echten Klassikern avanciert sind und dazu immer wieder den Trend der Zeit prägen. skantherm-Kaminöfen zeichnen sich nicht nur durch hervorragendes Design, sondern auch durch eine perfekte Verarbeitungsqualität, hochwertige Materialauswahl und modernste Heiztechnik aus und werden so zu echten Heizmöbeln: zeitlos schön, individuell und unverzichtbar.