Ungewöhnlich und überraschend, mal mit Witz, mal pure Poesie dabei immer innovativ und up to date: das ist next.

Seit nun bereits 14 Jahren wächst die Produktpalette der Leuchten kontinuierlich und erfindet sich immer neu. Verantwortlich dafür ist vor allem der Designer Constantin Wortmann – Büro für Form. Er stellt mit seinen Entwürfen für next unsere Sehgewohnheiten auf den Kopf und entwickelt dadurch preisgekröntes Licht. So dass Birdie, Alien, NLC und Drop schnell zu alltagstauglichen Mitbewohnern werden, deren Funktion besticht und deren Formensprache man nicht mehr missen möchte.