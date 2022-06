Entdecken Sie die Königsklasse

Zähmen Sie mit kiimoto die Urgewalt- die Energie des Feuers. Unsere Manufaktur funktioniert wie ein Uhrwerk- wir arbeiten seit über 60 Jahren an einer immer perfektionierteren Verbrennungs- und Speichertechnik und gerade deshalb unterwerfen wir uns nicht dem Mainstream - Ihr kiimoto wird für Sie nach Ihren Wünschen handgefertigt und seine Qualität vom strengen Meister überwacht. So entsteht die Eleganz und Qualität, die die Zeit überdauert.

mehr erfahren unter: https://www.kiimoto-feuer.de













mit der "kiimoto ignition" Technologie die Energie des Feuers zähmen

Genießen Sie die Power einer besonders effizienten Vebrennung und damit eine optimale Energieeffizienzklasse.

"kiimoto recharge" Technologie

Durch die "kiimoto recharge" Technologie lädt sich der Speicher effizient und schnell auf und gewinnt zusätzlich auch Wärme, die sonst ungenutzt durch den Schornstein verloren geht.

"kiimoto plus" Technologie

Genießen Sie mit kiimoto+ diese angenehme kiimoto Wärme im ganzen Haus und ersetzen Sie so Ihre Heizung nachhaltig 24/7- Wärme rund um die Uhr Genießen Sie jeden Tag angenehme Wärme rund um die Uhr und das mit nur 2mal heizen pro Tag. Mit kiimoto plus können Sie die kiimoto Wärme sogar im ganzen Haus genießen und Ihre Heizung nachhaltig ersetzen "kiimoto plus"

perfekt auch für Passivhäuser

kiimoto wird vom Passivhaus Institut in der Herstellerliste empfohlen.

kein Überhitzung des Raums

Genießen Sie kontinuierliche angenehme Wärme und keine Überhitzung des Raums, wie es bei gewöhnlichen Öfen der Fall ist.

kein Heiß-Kalt mehr

Genießen Sie kontinuierliche Wärme im angenehmsten Wärmebereich - und das über viele Stunden.

Für die moderne offene Bauweise

kiimoto wurde für die moderne offene Bauweise konzipiert. Durch sein Design trennt kiimoto den Raum nicht komplett ab sondern definiert elegant Teilbereiche des Wohnens.