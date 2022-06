REHFORM, junges Produktdesign aus Mitteldeutschland

REHFORM ist ein junges Label für Produktdesign in Mitteldeutschland. Diplom Designer Dirk Schuster entwirft Leuchten, Objekte, Accessoires und Kleinmöbel, welche überwiegend in Handarbeit im Studio und von regionalen Unternehmen in Kleinserien hergestellt werden. Die Entwürfe des Studios REHFORM überzeugen durch ihre Schlichtheit, einfachen Detaillösungen und zeigen starke Vorlieben für natürliche und zeitgemäße Materialien wie Holz, HolzFurnier und Beton. Gerade diese Materialien und die Liebe zum Handwerk, machen jedes Objekt zu einem Unikat.