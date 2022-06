Wir sehen Moogoo als Plattform für den Austausch zwischen modernen Künstlern aus Afrika und interessierten Menschen in Europa. Ziel ist die Inwertsetzung und Vermarktung von burkinischer Kunst und Design und dem damit verbundenen Know-How. Neben dem Handel mit burkinischen Möbel und Wohnaccessoires soll Moogoo also auch als Vermittler zwischen Afrika und Europa dienen und den Künstlern vor Ort Zugang zum europäischen Kunst- und Designmarkt verschaffen.





Das Herzstück Moogoos sind afrikanische Designermöbel und Wohnaccessoires, kreiert und erarbeitet von Designern und Handwerkern in Afrika,. Bei den Produkten – die vollständig in Burkina Faso angefertigt werden – handelt es sich um Kreationen aus Holz, Eisen, Bronze und Recyclingstoffen, die Altes und Neues verbinden und durch die Verschmelzung verschiedener Materialien gänzlich neue Formen und Zwecke schaffen.





Während unsere Möbel und Dekoration Objekt in erster Linie über unsere Homepage vertrieben werden, organisieren wir auch temporäre Ausstellungen in Galerien und nehmen an Design-, Möbel und Fairtrade-Messen teil. Auch temporäre Läden sind in Planung. Wir möchten eine konstruktive und nachhaltige Partnerschaft mit Afrika entwickeln, im Zentrum derer die Inwertsetzung von lokaler Expertise und Ressourcen steht. Durch die Erschließung dieser Entwicklungspotentiale wollen wir langfristig neue Einkommensmöglichkeiten in Afrika schaffen.





Moogoo ist für uns ein Intermedia zwischen Design und Ethik, zwischen Afrika und Deutschland. Eine Initiative, die nachhaltige Entwicklung in Westafrika unterstützt.