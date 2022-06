Gehört zum Handwerk - Klappern

möbelbau kaether & weise arbeitet seit der Gründung 1998 erfolgreich in den Bereichen Laden-, Messebau und Objekteinrichtung und engagiert sich seit 2001 auch für eigene Möbelkollektionen, deren gemeinsamer Nenner flexible moderne Fertigung auf handwerklich höchstem Niveau ist.

Unsere Vision ist die Produktion von Möbeln mit dem Zeug zum Klassiker, ungewöhnliche Entwürfe mit überraschenden Details, unkomplizierte, schlichte moderne, keine Materialschlachten für vordergründige Prestigeobjekte, keine Massenware, sondern Möbel für Kunden mit dem Sinn für das nicht alltägliche.

Unsere Möbel entstehen in intensiver Zusammenarbeit mit Designern. damit die Möbel auch nach der Entwicklung zur Serienreife noch das »Baby« des Designers sind, begleitet er seinen Entwurf in unserer Werkstatt bis zum fertigen Produkt.

Wir freuen uns über den beachtlichen internationalen Erfolg, den wir mit unseren Möbeln erzielt haben.

Teile dieser Kollektion sind bereits mit mehreren renomierten Designpreisen ausgezeichnet worden, wie z.b. dem red dot award 2002, dem internationalen Designpreis Baden-Württemberg 2002, dem if-Design award 2003, dem materialica award 2003, dem red dot award "best of the best" 2005 und wurden nominiert für den "Deutschen Designpreis 2006"