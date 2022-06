Die MÖBELHAUEREI verknüpft Möbeldesign, Objektkunst und das klassische Handwerk. Historische Gegenstände sind die Ausgangsbasis für das einzelne Möbelstück. So finden 400 Jahre alte Eichenpfähle des Berliner Stadtschlosses, Briccole aus Venedigs Lagunen und andere antike Bauelemente in Kombination mit modernen Materialien zu neuen Formen. Mit dieser Umwandlung entsteht Objektmobiliar, das den Geist und die Schönheit vergangener Zeiten in sich trägt. Der Charakter der Objekte wird samt den Erinnerungen, Geschichten und emotionalen Bindungen bewahrt. Die Ausgewogenheit zwischen den historischen Wurzeln und einem zeitlos eleganten Möbelstück steht dabei im Vordergrund.