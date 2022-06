Individuelle Lichtlösungen. Seit fast einem halben Jahrhundert setzt RSL die Impulse von Planern und Architekten für Innen- und Außenraumleuchten in unnachahmlicher Weise um. Was daraus entsteht, sind einmalige, ortsspezifische Lichtinstrumente oder Leuchten-Ikonen für individuelle Beleuchtungskonzepte. Erst mit solchen Sonderleuchten, manche nennen sie auch Sonderkonstruktionen – die aber keineswegs mit bloßen Modifikationen im Sinne geringfügiger Abwandlungen einer Standardleuchte zu verwechseln sind – können die Partner von RSL ihre Ideen für ein spezifisches Projekt kompromisslos realisieren. Beispielsweise, wenn ein von RSL gebautes Lichtwerkzeug die Funktionen unterschiedlicher Leuchtentypen zugunsten eines minimalen Einsatzes von Gestaltungsmitteln in sich vereinen muss. Dann übernimmt die Sonderleuchte die Aufgabe, der Architektur schweigend als integraler Beleuchtungskörper zu dienen. Sie nimmt sich selbst so weit zurück, dass sie gar nicht sonderlich wahrgenommen wird.

Auf der anderen Seite gibt es extravagante, ausgesprochen opulente Leuchtenkreationen, die der Architektur oder dem öffentlichen Raum buchstäblich ein Highlight bescheren. Dann behaupten sich die RSL Sonderleuchten nicht nur mit ihren inneren, sondern auch mit ihren sichtbaren Werten, die sie dem Betrachter deutlich kommunizieren. Werte wie die unübertroffen präzise Kunstfertigkeit, die anspruchsvolle Auswahl und Kombination der Materialien und der niemals versiegende, konstruktive Erfindungsgeist bei RSL, der aus der phantastischen Idee eines Künstlers ein reales und praktikables Lichtinstrument oder Leuchten-Unikat entstehen lässt.

Bei beiden noch so gegensätzlichen Ansätzen – der reinen Wirkung des Lichts im Raum, wo das versteckte Detail den Vorrang hat, wie auch dem bewußt sichtbar gestalteten Licht – durfte sich RSL von Anfang an unter Beweis stellen. In puristischen Bauwerken von Mies van der Rohe oder Hans Scharoun finden sich RSL Leuchten ebenso wie in Museen, Flughäfen oder Stadträumen, die von der ästhetischen Auffassung etwa der Postmoderne geprägt sind. RSL kann beides. Damit hat sich das Unternehmen ein Alleinstellungsmerkmal geschaffen, das schon früh zu internationalem Renommée und zur Zusammenarbeit mit weltbekannten Architekten unterschiedlichster Couleur führte. Im kongenialen Verbund zwischen Architektur und Licht stellt sich RSL allen kleinen und großen, funktional oder emotional geprägten Aufgaben stets mit dem analytischen Blick eines distanzierten Beobachters und mit der Souveränität konstruktiven und fertigungstechnischen Könnens. Jedes Ergebnis steht nicht nur für Wertarbeit ‚made in Germany’, sondern für Wertarbeit ‚made in Sankt Augustin’. Denn alle für den Sonderleuchtenbau notwendigen Komponenten werden maschinell und in Handarbeit in der eigenen Fertigungsstätte produziert. So kann sich der Ideengeber im oft engen Zeitrahmen des Baugeschehens einer verlustfreien Kommunikation und größtmöglicher Flexibilität gewiss sein. Die nachfolgenden Referenzen mögen Ihnen einen Einblick in die große Bandbreite des Sonderleuchtenbaus bei RSL geben. Vielleicht können sie sogar zu neuen, zunächst unmöglich erscheinenden Ideen in der Lichtplanung: inspirieren und dazu ermutigen, dass es für jede architektonische und funktionale lichttechnische Herausforderung eine Lösung gibt; eine Sonderleuchte, die der Idee des Planers oder Architekten höchste Wertschätzung zollt und mit den Anforderungen der Realität vollkommen korrespondiert.

Bühne Der Individualität. Das neue Erscheinungsbild von RSL vereint drei Aspekte in einem harmonischen Zeichen: Der Verlauf von dunkel nach hell steht für das Licht und seine Vielfalt. Gleichzeitig visualisiert er in Kombination mit der Grundform des Kreises den individuellen Prozess der Zusammenarbeit mit Lichtplanern und Architekten – von der ersten Handskizze über Entwurf, Planung, Konstruktion und Produktion in den eigenen Werkstätten, bis hin zur Inbetriebnahme.

Der Weißraum im Inneren des Kreises bildet eine symbolische »Bühne« für die Ideen der Lichtplaner und Architekten, denen in Bezug auf Kreativität und Vielfalt keine Grenzen gesetzt sind. Es entsteht ein Zeichen mit hohem Wiedererkennungswert, das im Rahmen des Corporate Designs Reduktion, Klarheit, Wertigkeit und Präzision vermittelt.