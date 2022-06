Interstuhl ist ein unabhängiges, inhabergeführtes Familienunternehmen. Unsere Produkte zeichnen sich aus durch hervorragende Ergonomie, modernste Technik, ausgezeichnetes Design und höchstes Umweltbewusstsein. Die heutigen Inhaber des Unternehmens sind Werner Link (Vorsitzender der Geschäftsleitung), die Söhne Joachim Link (Geschäftsführer Technik) und Helmut Link (Geschäftsführer Vertrieb), sowie seine Schwester Leonore Link. Die unternehmerische Unabhängigkeit, die Verwurzelung in der handwerklichen Tradition, sowie die damit verbundene persönliche Beziehung zu Kunden und Marktpartnern bilden einen wesentlichen Bestandteil des Selbstverständnisses von Interstuhl. Sie werden auch in Zukunft unseren Stil und unsere Haltung prägen. Die Menschen unserer Zeit sitzen immer und überall. Das erfordert höchste Kompetenz bei der Herstellung von Stühlen. „Vom Sitzen verstehen wir mehr“ heißt es bei uns. Wir sind ein deutsches Unternehmen, das Stühle für Büro und Objekt in höchster Qualität entwickelt und in alle Welt vertreibt. Wir produzieren an unserem traditionellen Standort auf der Schwäbischen Alb. Unsere Produkte zeichnen sich aus durch bestes Design, hervorragende Ergonomie, modernste Technik und höchstes Umweltbewusstsein. Es ist uns ein selbstverständliches Anliegen, unser Wissen in alle Arbeits- und Lebensbereiche zu tragen und eine große Kollektionsbreite zu entwickeln: für jeden Einsatz, in jedem Preisseg-ment, Vielfalt vom Empfang bis in die Vorstandsetage. Mit welchem Engagement wir das Stühlemachen betreiben – das zeigen wir Ihnen auf den folgenden Seiten.