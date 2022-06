Sigurd Larsen is a Berlin based Danish architect working within the fields of design, art and architecture. He has a master degree from The Royal Academy of Fine Arts, School of Architecture in Copenhagen and previously been employed at OMA-Rem Koolhaas in New York, MVRDV in Rotterdam, Cobe Architects in Copenhagen and Topotek1 in Berlin.

Sigurd Larsen founded the design studio in 2009 and has recently realized projects for Voo Store in Berlin, K-MB Agentur für Markenkommunikation GmbH and Zalando Labels. His furniture have been exhibited at fairs and galleries in Berlin, Helsinki, Hong Kong, Tokyo, Seoul and Shanghai. The work of the design studio combines the aesthetics of high quality materials with concepts focusing on functionality in complex spaces. Sigurd Larsen lebt und arbeitet in Berlin und ist in den Bereichen Design, Kunst und Architektur tätig. Seinen Master-Abschluss erlangte er an der Royal Academy of Fine Arts, School of Architecture in Kopenhagen. Zuvor arbeitete er bei OMA-Rem Koolhaas in New York, MVRDV in Rotterdam, Cobe Architects in Kopenhagen und Topotek1 in Berlin. 2009 gründete er das design studio und hat kürzlich Projekte für den Voo Store in Berlin, Zalando Labels und K-MB Presseagentur realisiert. Seine Möbel wurden bei Messen und Galerien in Berlin, Helsinki, Hong Kong, Tokyo, Seoul und Shanghai ausgestellt. Die Arbeit des design studio verbindet die Ästhetik von hochwertigen Materialien und legt den konzeptionellen Schwerpunkt auf die Funktionalität in komplexen Räumen.