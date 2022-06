Unique Design - Lieblingsstücke statt Massenware.

Limitierte Kunst und individualisierbare Designprodukte zur anspruchsvollen Einrichtung und Gestaltung von Räumen. Wir produzieren für Privat- und Gewerbekunden individuelle Produkte zur Einrichtung von Wohnräumen, Büros, Praxen, Ladenflächen und Hotels. In unserem eShop bieten wir ein breites Sektrum an limitierten und individualisierten Produkten in Kooperation mit freischaffenden Künstlern und Designern. Auf Anfrage produzieren wir auch Themenwelten oder Produkte die zur Corporate Identity ihres Unternehmens passen – immer individuell, flexibel und zu fairen Preisen. Gern beraten wir auch zu den Themenfelder: individuelle Einrichtung, Themenräume, Corporate Design, Raumakustik, praktische Einrichtungsberatung.