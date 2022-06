Das Büro für Garten- und Landschaftsarchitektur

Katrin Lesser besteht seit 1993 und bietet Ihnen kompetenten Service bei Entwurf, Planung, Bauleitung und Begleitung privater Bauvorhaben und Gartenanlagen. Darüberhinaus ist das Büro spezialisiert auf die gutachterliche Recherche und denkmalgerechte Instandsetzung historischer Garten- und Parkanlagen in und um Berlin. Wir arbeiten sowohl im Team und Verbund, als auch als Einzelunternehmer. Die Planunterlagen werden digital unter Verwendung von CAD-Programmen hergestellt. 2013 gemeinsam mit Ben Buschfeld Preisträgerin des “European Union Prize for Cultural Heritage – Europa Nostra Awards” und der“Ferdinand von Quast Medaille” für das Taute Heim. Wenn Sie Interesse an einer Zusammenarbeit haben freuen wir uns über einen Anruf.