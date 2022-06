Musik trifft Kunst

myaudioart gibt exquisitem HiFi einen einzigartigen Rahmen. Diese ultraflachen und zugleich extrem leistungsstarken Flat Hifi Systeme verbinden großes Musikerlebnis mit einzigartigem Design und Raum für individuellen Einrichtungsgeschmack. Ganz gleich, ob man in seinem Zuhause den Treffpunkt für Familie und Freunde sieht, den Rückzugsort zum Abschalten und Genießen oder einen Ausdruck des persönlichen Wohn- und Lebensstils: myaudioart Flat Hifi Systeme fügen sich optisch perfekt ins Wohnambiente - als Bild, das man an die Wand hängt. Für die individuelle Gestaltung stehen in einer umfangreichen Datenbank vielfältige Motive zu Auswahl. Sollte dennoch nicht das passende Motiv dabei sein, lassen sich auch persönliche Wunschmotive realisieren. So wird aus jedem myaudioart ein Unikat. Die spezielle Kederbespannung macht einen Motivwechsel jederzeit möglich und denkbar einfach.